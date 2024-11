Ilrestodelcarlino.it - La storia di Paolo e Francesca ripercorsa alla biblioteca Malatestiana

Sabato scorso, è andato in scena l’evento ‘. Amanti per l’eternità. Un caso di Delitto d’onore tra passato e presente’, promosso dal Comune di Cesena, Forum sui Generis e FidapaI Bpw ‘Cesena Malatesta’, che si inserisce tra le iniziative di ‘Ora esplode la voce‘, la programmazione proposta al territorio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La giornata ha visto anche la proiezione di un documentario video storytelling di Stefano Caranti e Andrea Antonioli, un cortometraggio teatrale di Edoardo Claudio Olivieri, la videopoesia ‘all’altare dell’infinito’ di Maria Gabriella Conti (regia di Stefano Caranti e voce narrante di Angioletta Masiero), un cortometraggio musicale a cura di Andrea Antonioli e Salvatore Gennaro (regia di Stefano Caranti).