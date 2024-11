Ilfattoquotidiano.it - La crisi politica pesa sui mercati francesi. Titoli finanziari in rosso, spread ai massimi dal 2012

Brutta giornata suiper quasi qualunque cosa abbia a che fare con la Francia. Il paese paga la sua tormentata situazionecon il debole governo Barnier che probabilmente ricorrerà all’articolo 49.3 della Costituzione per forzare il passaggio in Parlamento della legge di bilancio. A quel punto però le opposizione avranno la possibilità di sottoporre l’esecutivo ad un voto di sfiducia, con una un rischio concreto che il governo cada prima di Natale. Il destino del primo ministro Michel Barnier è nelle mani del Rassemblement national di Marine Le Pen che ancora non ha deciso come muoversi.Da quando Macron ha indetto le elezioni anticipate, idi Statosono sotto pressione, i decennali rendono ormai più del 3%, 10 punti base (lo 0,1%) in più di quelli spagnoli e si stanno avvicinando ai tassi italiani.