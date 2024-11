Nerdpool.it - LA BAMBOLA DI PORCELLANA di Kristen Loesch: recensione

Leggi su Nerdpool.it

Esordio per l’autrice, che con il suo romanzo Ladi, edito Marsilio, ci riporta nelle atmosfere della Russia del Novecento, dalla Rivoluzione d’ottobre ai primi anni Novanta. TramaRosie studia all’Università di Oxford, dove vive in una sorta di esilio con una madre intristita che si rifiuta di parlare del passato. Alla sua morte, Rosie si ritrova in possesso di una collezione di bambole e di un quaderno di fiabe scritte a mano, storie che la fanno precipitare nella Russia del 1917, alla vigilia della Rivoluzione, in un mondo avventuroso e romantico, ma anche segnato da violenza e tradimenti. Storie che nascondono un grandissimo amore segreto, che non si è mai spento. Rosie decide allora di accettare un lavoro di ricerca proprio a Mosca, sua città d’origine, dove intende scavare nella storia della sua famiglia per scoprire cosa è realmente accaduto, prima che lei lasciasse la Russia.