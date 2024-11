Liberoquotidiano.it - "Ha sentito Tajani?", "No, aveva da fare": Sechi intervista Salvini, la stoccata del leghista

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Il futuro dell'energia", l'evento organizzato da Libero oggi, mercoledì 27 novembre. A Roma il dibattito verte sul futuro delle politiche energetiche in Europa. A dialogare con il direttore, Mario, ecco Matteo, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. E nell'si parla dell'inciampo in maggioranza delle ultime ore, con il voto sulla conferma del taglio al canone Rai: la Lega ha votato per la conferma, Forza Italia contro, schierandosi di fatto col Pd. "Perché quest'anno la cosa va meno bene? Cos'è che è cambiato?", si interrogapungolando l'alleato azzurro. "Vi siete sentiti con Antonio?", chiede. "No,dae ho daanche io.