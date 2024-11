Isaechia.it - Grande Fratello, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi si confrontano: “Sentirsi dire quelle cose da te…”

Nella Casa del, il rapporto tra, in gioco come duo di Non è la Rai, ha vissuto un momento di tensione. Dopo un acceso scambio di opinioni durante latta, dopo cheha visto una clip nella qualeparlava di lei insieme a Luca Calvani, le due concorrenti hanno deciso di confrontarsi per chiarire le loro incomprensioni, ma riusciranno a superare le loro divergenze?ha espresso il suo disagio, spiegando di essersi spesso sentita ignorata e poco ascoltata da. La, con ha esordito:Parlo di fiducia nel gioco non fuori da qua!ha replicato:Ho capito, ma se non abbiamo fiducia come facciamo a essere una coppia?Laha puntualizzato:Posso avere avuto dei dubbi,, in delle circostanze? Scusami se non te l’ho detto subito.