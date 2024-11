Gaeta.it - Enrico Brignano porta il suo ‘Speciale Capodanno’ al Teatro Sistina di Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Sono giorni di grande fermento per ildi, che ospiteràin uno spettacolo dedicato alla celebrazione di Capodanno. Dopo il trionfo di “I 7 re di”, il noto comicono prepara un evento imperdibile per festeggiare la fine dell’anno e l’arrivo del 2025. “Speciale Capodanno,” realizzato in collaborazione con Vivo Concerti e Enry B. Produzioni, si svolgerà in due date speciali: la sera del 31 dicembre e il primo gennaio.Un Capodanno all’insegna del divertimentoLo “Speciale Capodanno” dirappresenta una serata di intrattenimento e spensieratezza, ideale per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto a quello nuovo. Il comico, noto per il suo stile unico e la sua ironia, offrirà un’esperienza caratterizzata da risate e momenti di riflessione.