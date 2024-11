.com - Calcio Serie D / Castelfidardo, storici ottavi in Coppa Italia

Miotto e Caprari decidono il derby di Senigallia contro una Vigor con poco mordenteSENIGALLIA, 27 Novembre 2024 – Ilaccede con merito aglidi finale didiD dove rimane l’unica marchigiana: affronterà il Ravenna dopo aver superato 2-1 in trasferta la Vigor Senigallia.Squadre con molto cambi ma successo legittimo degli ospiti che approcciano meglio il match e passano già al 3? con Miotto che trova la correzione sugli sviluppi di corner sfruttando una difesa vigorina mal posizionata.La Vigor non piace affatto: poco mordente, poca cattiveria, ancora un approccio sbagliato al match e sulla punizione, tirata senza alcuna convinzione, da Gonzalez al 40? del primo tempo, c’è il film del primo tempo vigorino dove per i locali viene fischiato pure un rigore a favore per un fallo su Pjetri, dopo il quale però l’arbitro fa marcia indietro in quanto il guardalinee sbandiera l’offside.