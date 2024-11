Thesocialpost.it - Ballando, Angelo Madonia si sfoga: “Rammarico per Federica Pellegrini, colpa mia”

rompe il silenzio dopo l’uscita dacon le Stelle 2024. In un’intervista al Corriere della Sera, racconta il suo stato d’animo e i motivi che hanno portato alla sua esclusione. “È stata una doccia fredda, un’iniziativa presa dalla Rai e dalla produzione Ballandi”, dice, senza nascondere amarezza.Leggi anche:con le Stelle,parla dopo l’abbandono: “Scelta di rispetto pere per il ballo”Tra i rimpianti più grandi, quello legato a. “Tornando indietro, non la coinvolgerei. Lei è un patrimonio dello sport e non abituata a certe dinamiche. Umanamente, sono cascato nelle trappole e le ho creato imbarazzo”.ammette di non aver ancora avuto modo di chiarire con la sua allieva, ma ilresta evidente.“Non sopportavo più certe provocazioni”spiega di essere arrivato al limite, soprattutto per le continue insinuazioni legate alla sua vita privata e alla relazione con Sonia Bruganelli.