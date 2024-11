Zonawrestling.net - WWE: A 7 giorni dall’anniversario dei 10 anni, pesante sconfitta e ancora problemi nel New Day

Tra una settimana a Raw dovrebbe tenersi una grande celebrazione per i 10dalla nascita del New Day, usiamo il condizionale perchè in questo momento c’è davvero poco da festeggiare per Kofi Kingston e Xavier Woods, entrati in una spirale di sconfitte e di crescente mancanza di fiducia l’uno nell’altro. Questa notte i due sono stati impegnati sul ring contro gli Alpha Academy euna volta a causa di incomprensioni e eccessi di ego hanno perso match acuendo idi coppia.Risentimenti mai sopitiQuella di stanotte è stata probabilmente lapiù rapida patita dal duo Kingston-Woods, battuti in un minuto dagli avversari a causa della scellerata scelta di Woods di prendersi il tag per iniziare lui il match nonostante Kofi fosse il designato a partire. Un tag che ha creato confusione tra i due con Otis e Tozawa che ne hanno subito approfittato per prendersi la vittoria lampo.