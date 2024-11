Ilrestodelcarlino.it - Vis Vittoria sporca ma all’aroma di concretezza

La lezione all’Arezzo, il dominio totale sul Carpi, la sfrontatezza di Chiavari, il tabù infranto del Barbetti, l’impresa con la leader Pescara, la quasicon l’Ascoli e il trionfo del Romeo Neri dopo una vita. Cominciano ad essere parecchie le medaglie appuntate sul petto di Roberto Stellone e dei suoi in questa campagna biancorossa. L’ultima è quella di maggior soddisfazione per i tifosi. Per motivi arcinoti, dall’antica rivalità alla lunghissima attesa. E’ stato uno di quei rari casi in cui l’evento aleggiava nell’aria. Così che la spinta della curva e la voglia della squadra si sono fusi in un comune sentire. E’ stata una– l’ha ammesso Stellone – come lo sono in genere quelle nei derby. Non è rimasta estranea la fortuna (ogni tanto riparatrice), ma l’impressione di lucidità, solidità e cinismo fornita dalla squadra è risaltata netta.