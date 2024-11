Sport.quotidiano.net - Virtus Imola. Occhi sul mercato:. Marchi alla finestra

Leggi su Sport.quotidiano.net

La città di fede giallonera dovrà aspettare marzo per potersi riscattare e pareggiare i conti con i cugini dell’Andrea Costa. Il derby vinto dai biancorossi rappresenta uno degli snodi importanti del campionato, la squadra allenata da Gianluigi Galetti (nella foto Isolapress) ha un bilancio di 8 sconfitte e 5 vittorie. Manca qualche punto all’appello, i rimpianti non mancano per alcune partite buttata letteralmente via; da adessopausa natalizia testa sul manubrio per chiudere l’anno solare 2024 nel migliore dei modi. Derby amaro. Una partita attesissima, giocata in casa, il popolo giallonero si aspettava ovviamente un epilogo diverso, i numeri attuali dicono come l’Andrea Costa sia più squadra, ma sul piatto della bilancia va messa la situazione infortuni. Una variabile sicuramente di non poco conto con coach Galetti alle prese con un’emergenza che dura da qualche settimana.