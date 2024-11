Lanazione.it - "Vie d’acqua pucciniane". La valorizzazione del Lago nel nome del Maestro

Istituzioni, associazioni e privati intorno a un tavolo per discutere dello stato dell’arte e delle prossime azioni concrete sul tema delle viee della navigazione deldi Massaciuccoli. La Brilla è stato il luogo di incontro dei rappresentanti degli enti coinvolti a partire dalla Regione con l’assessore Stefano Baccelli, i comuni di Massarosa e Vecchiano, le tante associazioni che da anni lavorano sul territorio e sule anche i privati, rappresentati in particolar modo da Navigo attualmente la più estesa rete di aziende di nautica da diporto della Toscana e una delle principali d’Europa. Tutti insieme, partendo da un’analisi della situazione attuale, tra le note criticità e le indubbie potenzialità del, si è individuata la strada da percorre per provare a strutturare un progetto di accessibilità via acqua con collegamenti tra i diversi territori che non si limitino ad un utilizzo turistico ma che possano essere una vera alternativa di mobilità per tutti.