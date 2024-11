Spazionapoli.it - “Simeone ai margini, un club di Serie A insiste”: le ultime sulla possibile cessione

“Giovanniè aidel Napoli e undiA lo vuole a gennaio”, questa la notizia di mercato che circola intorno agli azzurri Continuano a susseguirsi le voci di mercato che vorrebbero Giovannicomepartente dal Napoli a gennaio. L’attaccante argentino ha disputato 316 minuti dall’inizio della stagione, realizzando 1 gol e mettendo a referto 1 assist. Sicuramente un impiego non particolarmente corposo, ma Antonio Conte ha un suo titolarissimo che è Romelu Lukaku e difficilmente se ne priverà dal primo minuto.Dal suo arrivo al Napoli, il Cholito è sempre stato consapevole che avrebbe dovuto sgomitare per prendersi una maglia da titolare o per accumulare minuti. Soprattutto perché gli azzurri hanno acquistato anche Raspadori nella stessa sessione di mercato e dunque la concorrenza è stata ancora più ampia sin dall’inizio.