Formiche.net - Nel giorno di Mumbai, Jaishankar ricorda al G7 il problema terrorismo nell’Indo-Mediterraneo

A sedici anni dall’attentato del 26 novembre a, in cui un commando jihadista colpì con violenza devastante il cuore economico e simbolico dell’India, il ricordo di quell’evento tragico torna con forza in un mondo che ancora fatica a coordinare una risposta globale, efficace contro il. Gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023, avvenuti in un contesto differente ma con paralleli inquietanti, e in grado di innescare una nuova stagione di guerra in Medio Oriente, mostrano come la minaccia jihadista continui a rappresentare unatica multiforme e globale. La diffusione dei gruppi nel Corno d’Africa e nel Sahel testimonia la misura che, a meno di dieci anni dall’obliterazione della dimensione statuale del Califfato (un’eccezione formidabile nella storia del), il fenomeno mantiene — tutt’ora in grado di alterare gli equilibri geopolitici e quelli quotidiani delle collettività.