Mistermovie.it - Mister Movie | Stefano De Martino si confida: “Ho bisogno dello psicologo e sogno Sanremo”

De, dopo il successo ad Affari Tuoi, si racconta in un'intervista esclusiva. Il conduttore parla della sua relazione con Belen Rodriguez, della sua passione per la psicologia e rivela un ambiziosoprofessionale: condurre il Festival diDea cuore aperto: dalla relazione con Belen aldiDe, la nuova stella della Rai, continua a sorprendere il pubblico. Dopo aver conquistato il cuore degli italiani con la conduzione di Affari Tuoi, il conduttore si è aperto in una lunga intervista al Corriere della Sera, rivelando aspetti inediti della sua vita privata e professionale.Belen, la psicologia e un grandeL'ex ballerino di Amici ha parlato del suo rapporto con Belen Rodriguez, ammettendo di essere stato affascinato dalla sua determinazione e dalla sua voglia di conquistare il mondo.