Mistermovie.it - Mister Movie | Alfonso D’Apice si confida su Federica Petagna: riflessioni e nuovi inizi al Grande Fratello

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Nella Casa del, emergono nuove rivelazioni sul passato sentimentale di, che ha trovato in Mariavittoria una confidente con cui condividere le difficoltà vissute durante la relazione con. Il giovane concorrente si è aperto, raccontando quanto il rapporto con la sua ex abbia influito non solo sulla sua vita personale, ma anche su quella professionale.: un amore segnato dalla gelosiaParlando con Mariavittoria,ha ricordato quanto il rapporto confosse diventato complicato. “Era come se fossimo già sposati”, ha confessato, sottolineando come la relazione fosse cresciuta rapidamente fino a sovrapporsi completamente ai suoi obiettivi individuali.