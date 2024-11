Ilrestodelcarlino.it - Matelica, prima sconfitta esterna. Santoni: "Il risultato è bugiardo"

Ilha subito sul campo della Sangiustese lastagionale. Uno stop che interrompe la sua striscia positiva di sei risultati utili consecutivi. La formazione di mister Giuseppeè sembrata un po’ opaca nel primo tempo, ma ha giocato poi una buona ripresa. Tuttavia non è riuscita a segnare e in contropiede ha subito il secondo gol che di fatto ha chiuso la sfida. Secondo il tecnico, "non è stata la miglior prestazione" del, però "ilfinale è". La Sangiustese è passata in vantaggio sul primo tiro in porta – spiega– e poi si è difesa bene, facendo leva anche su una tattica ostruzionistica "esagerata". "Loro dovevano vincere – sono le parole dell’allenatore dei matelicesi – e hanno mostrato in campo più determinazione di noi, soprattutto nel primo tempo.