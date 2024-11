Ilrestodelcarlino.it - L’astrofotografo Ayiomamitis a Faenza

L’astrolabio settecentesco che costituisce uno degli elementi più pregiati della collezione della Società Torricelliana è stato ieri oggetto dell’attenzione dell’astronomo greco Anthony, noto in tutto il mondo per le sue spettacolari immagini dei maggiori fenomeni astronomici degli ultimi decenni, che puntualmente cattura dai suoi osservatori sparsi tra le colline di Atene, il Parnaso, il Monte Aroania e il mitologico Parnone, che domina l’antica Sparta.è arrivato aper una breve visita, parte del viaggio attraverso l’Europa che lo sta portando a fotografare gli antichi astrolabi, documentando le forme e i colori di quelli che erano i veri ‘motori’ della prima epoca delle esplorazioni: per secoli gli astrolabi sono infatti stati l’unico modo, grazie alle triangolazioni con le stelle, per calcolare la latitudine nel modo più possibile preciso.