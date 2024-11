Lortica.it - Inseguimento e arresto: la polizia rintraccia e ferma un fuggitivo albanese di 35 anni

Leggi su Lortica.it

Ladi Stato ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze nei confronti di un cittadinodi 35, già condannato per omicidio volontario e porto abusivo di arma da taglio.La vicenda ha avuto inizio quando, durante un controllo stradale nella zona dei distretti orafi, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno intimato l’alt a un’auto nera di grossa cilindrata che procedeva in modo irregolare. Il conducente, invece dirsi, ha accelerato dandosi alla fuga.Durante l’, ilha messo in pericolo utenti della strada e operatori dicon manovre spericolate, terminando la corsa fuori strada dopo aver abbattuto un cartello stradale. Abbandonato il veicolo, l’uomo si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce.