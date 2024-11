Lapresse.it - Il racconto shock di Juan Martin Del Potro: “Non riesco a salire le scale, prendo otto pillole al giorno”

Un talento cristallino segnato da troppi infortuni.Delsi racconta in un video social commovente e svela le difficoltà che hanno attanagliato la sua carriera tennistica tra operazioni chirurgiche, dolori fisici e rinunce. Il campione argentino, ex numero tre del mondo, farà la sua ultima apparizione sul campo a Buenos Aires, il 1° dicembre, in un match-esibizione a cui parteciperà anche Novak Djokovic. “Cercherò di essere in forma, sarà solo un modo per dire ciao al tennis. E sono contentissimo che un uomo generoso come Nole abbia deciso di giocare insieme a me questo match”. “Oggi nonle. Ho dolore anche quando dormo”“Quando ho giocato la mia ultima partita a Buenos Aires nel 2022, contro Delbonis, ho preso subito un volo per la Svizzera. E sono andato a operarmi per la quinta volta al ginocchio.