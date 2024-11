Lettera43.it - Dal canone Rai al terzo mandato, le bizze di Salvini mandano in tilt la maggioranza

«È da quando siamo tornati sopra di loro che Matteovede rosso.». Un paio di deputati forzisti leggono così la guerriglia riesplosa nella, che ha visto addirittura il partito azzurro disertare il Consiglio dei ministri della serata di lunedì 25 novembre (diserzione smentita con una nota in cui si definiscono le ricostruzioni di stampa «singolari e fantasiose»). Lo scontro è tornato repentinamente aspro, specialmente tra Forza Italia e Lega, ma non solo. «Basta dare l’idea di unalitigiosa», ha detto pure Giorgia Meloni in Cdm. Ultimo scoglio, quello delRai, dove la Lega non molla: vuole prorogarlo a 70 euro, come l’anno scorso, mentre Fi chiede il ritorno a 90. Tutto, naturalmente, nell’interesse della famiglia Berlusconi, perché se la Rai incassa meno soldi dal, verrà alzato il tetto sulla pubblicità (ora al 6 per cento) a danno di Mediaset.