Lanazione.it - Cisterna con 30mila litri di benzina bloccata sul tornante. L’autista: “Ingannato dal navigatore”

Carmignano (Prato), 26 novembre 2024 –dal, si è immesso su una strada dove è vietato il transito dei mezzi pesanti. Ovviamente, perché è stretta e decisamente non adatta a essere percorsa da un bestione come questacontenente oltredi. Risultato: il tir è bloccato in via Madonna del Papa, nella zona boschiva del Brucio, su uno dei due tornanti della strada che collega Carmignano a Bacchereto. I vigili del fuoco e la polizia municipale di Carmignano stanno tentando di rimuovere il pesante automezzo, ma è un’operazione molto complicata, più del previsto. A rendere più difficile l’intera manovra il fatto che il tir, dopo aver fatto pochi metri trainato da un trattore, ha ostruito l’altra curva e non può più andare avanti, tanto che sono in corso le manovre per riuscire a smuovere l’articolato.