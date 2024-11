Ilfattoquotidiano.it - Banco Bpm alza le barricate contro l’offerta di Unicredit. “Operazione ostile con rischi per l’occupazione”

Bpmledi fronte all’Ops di, considerata “”.“non riflette in alcun modo la redditività e l’ulteriore potenziale di creazione di valore per gli azionisti diBpm”, afferma il consiglio di amministrazione dell’istituto che ribadisce comenon sia stata sollecitata e ricorda che il valore potenziale della banca “è ulteriormente rafforzato dalle operazioni straordinarie recentemente annunciate, che si aggiungono alle azioni già contenute nel piano industriale 2023-26 e che si tradurranno in un aggiornamento degli obiettivi del piano medesimo, già in parte anticipati al mercato”. Poco prima che iniziasse la riunione del consiglio, Mauro Paoloni, uno dei membri, aveva risposto “Si” alla domanda sefosseBpm “rimane focalizzata sull’implementazione del piano 2023-2026, sull’esecuzione dell’Opa su Anima e sul conseguente aggiornamento del piano industriale, non trascurando alcuna opzione strategica che possa ulteriormente contribuire all’obiettivo di creare valore per gli azionisti e per tutti gli altri stakeholders del gruppoBpm”, sottolinea il cda che prospetta poi pericoli per i livelli occupazionali.