Babbo Natale torna... in tour per consegnare i regali ai bimbi

tornerà a fare visita a Bellaria Igea Marina, per regalare sorrisi e doni ai bambini e per sostenere importanti progetti di solidarietà, con la 45esima edizione dibutta alla tua porta. Il giorno della vigilia, il 24 dicembre,e i suoi collaboratori busseranno alla porta delle famiglie per distribuire, caramelle e le risposte personalizzate alle letterine dei bambini. Come si partecipa? È semplice: da sabato 7 fino a domenica 15 dicembre tutti i bambini potranno depositare la loro letterina a, nell’apposita buchetta rossa davanti alla gelateria Faro, in via Perugia. Sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 le famiglie potranno portare ida recapitare. Il giorno della vigilia poi ci penseràtutti i doni tra le 15 e le 19.