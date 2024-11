Lanazione.it - Arte: agli Arsenali Repubblicani arrivano gli scatti di Elliott Erwin

Pisa, 26 novembre 2024 – A un anno esatto dalla scomparsa dell’artista, glidi Pisa si preparano ad accogliere una straordinaria retrospettiva dedicata ad uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. La mostra, curata da Biba Giacchetti e organizzata da ARTIKA in collaborazione con Orion57 e il Comune di Pisa, sarà aperta al pubblico dal prossimo 26 dicembre al 4 maggio 2025. La rassegna celebra il genio fotografico diErwitt attraverso 80iconici che catturano la storia, il costume e l’ironia del Novecento. Le immagini in esposizione offrono uno spaccato unico della sua lunga carriera, rivelando lo sguardo surreale, romantico e spesso giocoso che ha reso inconfondibile il suo stile. La mostra propone alcuni dei momenti più celebri immortalati da Erwitt, come l’incontro tra Nixon e Kruscev, l’immagine commovente di Jackie Kennedy al funerale del marito e il celebre incontro di pugilato tra Muhammad Alì e Joe Frazier.