Un aereo cargo di Dhl è caduto in Lituania, non si esclude la pista dell'attentato

Lunedì unDhl si è schiantato contro una casa durante un atterraggio d’emergenza vicino all’aeroporto di Vilnius,. Tutti e quattro i membri dell’equipaggio sono stati ritrovati, e uno di loro è morto. Gli abitanti della casa colpita sono stati evacuati illesi. L’incidente è avvenuto attorno alle 4 del mattino, poco dopo il decollo da Lipsia, Germania. «L’ha effettuato un atterraggio di emergenza a circa un chilometro dall’aeroporto di Vilnius», ha comunicato Del Germania. Le autorità lituane hanno avviato un’indagine e non escludono il terrorismo come. «È prematuro collegare l’incidente a qualcosa», ha dichiarato Darius Jauniskis, capo dei servizi segreti. «Stiamo lavorando con i nostri partner stranieri per ottenere tutte le informazioni possibili. Non possiamore la possibilità di un atto terroristico».