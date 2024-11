Lookdavip.tgcom24.it - Svelato il vestito da sposa di Tatiana Santo Domingo (10 anni dopo le nozze)

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Dei quattro figli di Carolina di Monaco, Andrea Casiraghi sembra il più riservato. Poco si sa del primogenito della principessa e della moglie,. La coppia, insieme ai tre figli, compare agli eventi ufficiali, come la Festa Nazionale di Monaco o il GP di Formula 1 ma, per il resto, vive un vita riservata. Anche del loro matrimonio si è saputo ben poco: adesso,un decennio, si è finalmente visto l’abito della. La love storye Andrea con i figliNata il 24 novembre 1983 a New York,è la nipote di Julio Mario, tycoon colombiano che ha costruito un impero nel campo della produzione di birra. Cresciuta tra l’élite mondiale,ha frequentato un prestigioso collegio in Svizzera, per poi proseguire con l’università a Londra.