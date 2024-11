Ilrestodelcarlino.it - "Scuola ricostruita dopo il terremoto: pronta e mai utilizzata"

Fiuminata, 25 novembre 2024 - Un’opera, e ancora mai. Ladi Fiuminata,un iter costellato di imprevisti e difficoltà, era stata inaugurata a fine maggio con una festa, alla presenza delle autorità, tra cui il sottosegretario del Mef (Ministero dell’economia e delle finanze) Lucia Albano. Ad oggi, però, gli studenti non sono entrati. “Non è colpa di nessuno – esordisce il sindaco Vincenzo Felicioli – se non di un sistema farraginoso. Il nostro Paese ha una serie infinita di normative ancestrali, tante, a volte in contraddizione fra loro e comunque non a spasso con i tempi. Il fronte pubblico è diverso da quello privato: burocrazia e lungaggini si moltiplicano. Nel dettaglio, stiamo attendendo dal Miur (attuale Mim, Ministero dell’istruzione e del merito) l’approvazione di una variante.