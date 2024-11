Sport.quotidiano.net - Sarzana firma l’impresa. Pari in casa dei campioni

Leggi su Sport.quotidiano.net

FORTE 33 FORTE DEI MARMI: Gnata, Torner, Ipinazar F., Borgo, Ambrosio, Chereches, Giovannelli, Cacciaguerra, Ambrosio G, Ciupi. All. De Gerone. HOCKEY: Corona, Borsi, Rubio, Illuzzi, Ortiz, De Rinaldis, Mattugini, Tognacca, Angeletti, Venè. All. Festa. Arbitri: Galoppi di Follonica e Marcolin di Vicenza Marcatori: Ortiz, Rubio, Borgo. Torner, Ipinazar, De Rinaldis FORTE DEI MARMI – Trovarsi in vantaggio di due reti sul campo deid’Italia, farsi ribaltare e poi gettare il cuore oltre l’ostacolo per trovare il pareggio a un minuto dalla fine. Grandi emozioni per ila Forte dei Marmi, alla fine arriva un 3-3 che vale un punto importante che rilancia la squadra di Sergio Festa. Partita intensa, combattuta fino all’ultimo respiro con unarcigno che ha dimostrato di non meritare la precaria classifica attuale.