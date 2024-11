Gaeta.it - Ritardi nell’accensione del riscaldamento nelle scuole di Roma: il Municipio interviene

Facebook WhatsAppTwitter In questi giorni, ilXV diè attivamente impegnato a monitorare idegli impianti diche stanno interessando alcunedella zona. In particolare, tre plessi su cinquantaquattro si trovano in difficoltà, riscontrando malfunzionamenti che ostacolano il corretto avvio dei riscaldamenti. Questo problema ha spinto l’amministrazione locale a collaborare con il Dipartimento competente per assicurare una rapida risoluzione, garantendo a studenti e personale scolastico condizioni adeguate durante la stagione invernale.I plessi coinvolti e le criticità riscontrateNello specifico, i plessi scolastici coinvolti nel disservizio sono quelli ubicati in Via Brembio, Via Clauzetto e Via Vallombrosa. Le problematiche si sono manifestate dalla scorsa settimana, nonostante fosse stato richiesto un controllo anticipato di tutti gli impianti di