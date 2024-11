Thesocialpost.it - Pfizergate, i giudici inguaiano von der Leyen: la difesa non regge. Cosa emerge dall’udienza

Luana De Miccio ha tradotto per Il Fatto Quotidiano un reportage di Rozenn Le Saint pubblicato da Mediapart. È un reportage molto approfondito sulla vicenda dei contratti dei vaccini Covid tra Ue e Pfizer, con il giallo dei famosi sms che la presidente della commissione Ursula von deravrebbe fatto sparire. Si legge nell’articolo: “Per il momento il contenuto degli sms tra Ursula von dere Albert Bourla restano segreti. Nessun elemento dei messaggi che la presidente della Commissione europea e l’amministratore delegato di Pfizer, il gigante farmaceutico statunitense, si sono scambiati all’inizio del 2021, nel periodo in cui si negoziavano i contratti per il vaccino contro il Covid-19, sono stati resi noti il 15 novembre scorso durante l’udienza presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede a Lussemburgo”.