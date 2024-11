Secoloditalia.it - Netanyahu, l’Anp all’Italia: applicate il mandato di cattura. Tajani: “L’arresto non avvicina la pace”

”L’unico ostacolo per arrivare a un cessate il fuoco è. Che ha usato Israele, i palestinesi e gli ostaggi per le sue ambizioni personali o per evitare che vada in prigione per i processi a suo carico”. Parole dure e ampiamente previste quelle del ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) e inviato di Mahmoud Abbas, Riyad al-Maliki. Davanti ai giornalisti, a margine dei Med Dialogues in corso a Roma, ha aggiunto che il primo ministro israeliano è convinto che ”prolungare la guerra gli impedisca di passare il resto della sua vita in carcere”.: applicare ildiQuanto aldidella Corte penale internazionale, al-Maliki ha detto che l’Italia deve ”rispettare la giurisdizione” e arrestare il primo ministro israeliano Benjaminse dovesse venire in territorio italiano.