Nella sua convention la Fondazione ribadisce il suo impegno sociale nel segno del merito e della cultura della responsabilità

LaGuido Carli torna in campo per Caivano. E lo fa tessendo una rete virtuosa a sostegno delle attività di Eugenia Carfora, la “preside coraggio” dell’Istituto superiore Francesco Morano, e dei suoi ragazzi. I ragazzi avranno modo di fare stage nelle aziende partner. Lo ha raccontato la presidenteGuido Carli Romana Liuzzo in occasioneche ha inaugurato la stagione di attivitàGuido Carli. Obiettivo dell’evento, intitolato Intelligenza da vendere. Etica e impresa al tempo dell’IA, è stato anche raccogliere proposte operative per promuovere la nascita di un’algoretica d’impresa. E cioè una mappa di principi guida orientati a un’economia responsabile, che sappia cogliere l’opportunitàrivoluzione tecnologica ma per generare valore a beneficio dell’intera comunità nazionale.