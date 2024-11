Ilrestodelcarlino.it - Mobilità sostenibile, Bologna è prima in Italia

, 25 novembre 2024 –conquista laposizione e si erge a città più "eco-mobile" d'. Vince per un elevato utilizzo del trasporto pubblico da parte dei cittadini e per una buona dotazione di servizi di sharing mobility, ma anche per la ridotta incidentalità e per uno dei parchi circolanti più ricchi di veicoli a basso impatto. Migliora anche la qualità dell’aria. Parma al secondo posto e Milano al terzo completano il podio, mentre Torino è al quarto posto, seguita da Venezia e Bergamo. Completano le prime dieci posizioni Firenze, Brescia, Prato e Ferrara. La graduatoria delle città alla ricerca di unapiùè contenuta nel diciottesimo rapporto "in: indagine sulle principali 50 città", elaborato da Euromobility con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e presentato alla Fiera di Rimini nel corso di MobyDixit, l’evento annuale di Euromobility che ha ospitato la 24esima Conferenza Nazionale sul Mobility Management e lae l’Ottava Conferenza Nazionale sui Piani Urbani della