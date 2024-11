Secoloditalia.it - Meloni: “Mi diranno razzista, ma dagli immigrati c’è una maggiore incidenza negli stupri”

Leggi su Secoloditalia.it

La necessità di un salto culturale e di un confronto aperto, mettendo da parte divisioni e scontri ideologici. Giorgiaha parlato diffusamente del tema della violenza contro le donne e del percorso per arrivare a una vera parità nel corso di un’intervista con Donna Moderna, nella quale ha ricordato quanto fatto dal governo e quanto ancora resta da fare, questione sulla quale “mi sono chiaramente interrogata molto”.: “Mi daranno della, ma c’è unadida parte degliha svolto un ragionamento complessivo, nel quale aspetti culturali, sociali, economici, politici, di sicurezza devo concorrere alla costruzione di un ambiente sicuro per le donne, al di là degli slogan e delle dichiarazioni teoriche. Lo ha fatto affrontando anche argomenti scomodi, come ladi casi di violenza sessuale perpetrati dalla popolazione immigrata, specie quella immigrata illegalmente.