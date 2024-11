Bergamonews.it - Lo Young Boys ha le idee chiare: “Servirà coraggio, vogliamo fare il primo gol all’Atalanta”

Berna (Svizzera). Quattro sconfitte, zero punti e pochissime possibilità di attaccarsi al treno che porta quantomeno al turno intermedio dei playoff, vero obiettivo primario. Loarriva alla sfida contro l’Atalanta con le spalle al muro, con tantissimi infortuni soprattutto nel reparto difensivo, ma con la voglia di sorprendere con la spinta dei 32mila del Wankdorf Stadion.È questo l’atteggiamento che vuole Joël Magnin, tecnico degli elvetici, vuole vedere dalla sua squadra: “Sarà importante avere, perché è possibile vincere” ha affermato in conferenza stampa alla vigilia del match, “contro l’Inter abbiamo visto che possiamo raggiungere risultati importanti: sappiamo che sfidiamo una squadra di valore, ma dobbiamo vedere i nostri punti di forza”.Il diktat, insomma, è chiaro: “Noi in campionato o in Champions giochiamo sempre per vincere.