Oasport.it - LIVE Italia-Islanda, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: palla a due al PalaBigi, Melli parte in quintetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Fridriksson dalla media per il pareggio.4-2 Ancora Michele Vitali! Il giocatore di Reggio Emilia va fin in fondo.2-2 Hlinason pareggia subito i conti.2-0 MICHELE VITALI! Primo canestro del match.Punteggio ancora fermo sullo 0-0 dopo due minuti di gioco.Tutto è pronto per laa due. Buon divertimento a tutti!20:25 Questi gli Starting Five scelti dai due CT: SpissuRicci Bortolani M. Vitali (); Steinaon Fridriksson H. Palsson Gudmundsson Hlinason ()20:22 Tra poco la presentazione dei due roster e gli inni nazionali.20:19 Squadre già sul parquet del– completamente sold out per questo match – per il riscaldamento che precede laa due tra poco più di dieci minuti.20:16 Sfida speciale per il capitano Nicolò, nato e cresciuto a Reggio Emilia dove ha mosso i primi passi nellacanestro prima si spiccare il volo in Eurolega e anche in NBA.