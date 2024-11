Iodonna.it - La strategia dei criminali punta sulla disattenzione degli utenti

I QR Code, ormai parte integrante della nostra quotidianità, si sono trasformati in un’arma a doppio taglio. Se da un lato, infatti, facilitano l’accesso a informazioni e servizi, dall’altro rappresentano un nuovo terreno fertile per iinformatici che, sempre al passo con i tempi, sfruttano la familiarità e la fiducia riposta in questi codici, per tendere trappole digitali aglimeno esperti e più ingenui. Anziani: il Manifesto per proteggerli da truffe e maltrattamenti X Truffa del QR Code mandato col postinoIl meccanismo è semplice ma efficace: i truffatori inviano via posta, lettere cartacee contenenti QR Code contraffatti che, una volta scansionati, installano un malware chiamato “Coper” sul dispositivo della vittima.