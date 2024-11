Iodonna.it - La riconferma di un uomo, bianco e di età avanzata, alla guida degli Stati Uniti pone uno scenario inquietante: che il movimento delle donne sia sconfitto...

Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert).Nel 2020 Lisa Levenstein, direttrice del Dipartimento di studi di genere nell’università del North Carolina, ha scritto un libro intitolato: They didn’t see us coming. Non ci hanno visto arrivare. La frase a noi in Italia risuona subito perché la fece sua Elly Schlein, quando nel febbraio 2023 vinse le primarie del Pd e ne divenne segretaria.Il riferimento di Levenstein era alle conquiste del femminismo negli anni Novanta, poco visibili ma incessanti e dal potere rivoluzionario; quello di Schlein forse soprattutto al desiderio di cambiamento che attraversava la base dei democratici, all’insaputa dei vertici. All’indomani della vittoria di Donald Trump, il sospetto è che, al contrario, gli elettori americani abbiano visto arrivare eccome “la novità”, l’anomalia storica, e abbiano risposto facendo catenaccio: e così il 45esimo presidente, già preferito a Hillary Clinton, sarà pure il 47esimo.