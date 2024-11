Ilfoglio.it - Il momento vincente della Fiorentina di Raffaele Palladino

Leggi su Ilfoglio.it

La sfortuna di compiere il proprio exploit mentre l’ambiente nazionale sta ovviamente riverso alla rivoluzione, ancora sufficientemente inedita, di un numero uno assoluto nel tennis. Non vi fossero Jannik Sinner e la sua (più che) propaggine tricolore andata ancora a buon fine, ancorché da “secchione” delle pubblicità poco mostri di godersi la vita – entrando davvero nel feeling, come invece Alberto Tomba – e non si volesse per forza correre dietro a costruire la sensazione San Marino, la notiziasettimana sarebbero le sette vittorie consecutive. Un premio alla caparbietà di, che dopo i primi segnali ha resettato la difesa, allargato gli spazi, lucidati i suoi migliori elementi: e gli manca ancora Albert Guðmundsson. Ventuno punti di fila mancavano ai viola da sessant’anni, e buona parte dei meriti va condivisa con due elementi: le prestazioni di David De Gea stanno andando oltre ogni speranza, per un atleta rimasto fermo a lungo e dato in cammino nel viale del tramonto.