Gqitalia.it - Dove vedere tutte le partite della Champions League, da martedì si gioca la quinta giornata

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Laè arrivata al giro di boa, con le prime quattro giornate andate in archivio e altrettante dare da qui a gennaio. La super classifica nata dalla nuova formula del torneo vede al comando una sola squadra a punteggio pieno, il Liverpool, ma dietro gli inglesi le sorprese non mancano. Perché le grandi assenti, almeno per ora, sono squadre top come Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco,posizionate nella zona centralegraduatoria, quella che non garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale ma costringerebbe a passare attraverso i playoff.Al loro posto ci sono alcune sorprese, a cominciare dalle francesi Brest e Monaco, ma anche Sporting Lisbona e Aston Villa, mentre tra le cosiddette «grandi» troviamo Inter, Barcellona e Dortmund, squadre che tutto sommato ci si aspettava dinelle prime posizioniclassifica.