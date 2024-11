Gaeta.it - Dopo il trionfo nei club, Anna annuncia il tour nei Palasport per la fine del 2025

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, la talentuosa artista italiana, si prepara a fare un grande passo avanti nel suo percorso musicaleil successo stratosferico del suo primonei, il quale ha registrato il tutto esaurito. Questosi chiuderà l’1 dicembre 2024 a Roma, ma il suo entusiasmo non si ferma qui: è statata una serie di otto concerti nei principaliitaliani, in programma per novembre. La musica diha colpito il cuore di molti, portando a risultati straordinari che richiedono ora palchi sempre più grandi.Il calendario delneiLanée di, organizzata da Vivo Concerti, partirà da Mantova il 16 novembrecon una data zero al PalaUnical. Da lì, ilsi sposterà in altre città italiane affermate, toccando alcune delle sedi più iconiche.