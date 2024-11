Gaeta.it - De Luca e il messaggio ai giovani: forza e bellezza nell’occhio della tempesta sociale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un evento significativo che ha visto il coinvolgimento di migliaia di studenti delle scuole campane, il governatoreCampania, Vincenzo De, ha affrontato il delicato temaviolenza sulle donne durante una giornata di sensibilizzazione. L’incontro, organizzato dall’assessore Lucia Fortini, non solo ha messo in evidenza la questioneviolenza ma ha anche invitato ia riflettere sul significato di, concetti spesso distorti dalla società moderna.L’importanza di educare alla sensibilitàNel corso del suo intervento, Deha sottolineato che il concetto di, rivestito di troppa importanza nel contesto maschile, non deve diventare sinonimo di violenza. “Chi conta non è chi è più forte”, ha dichiarato, esortando i ragazzi a riconoscere che nei rapporti umani il sentimento e l’intelligenza sono principi fondamentali.