Crisi Manchester City, Guardiola non ha mai affrontato nulla di simile nella sua carriera da allenatore (Faz)

Anche la Faz si è accorta dellache sta affrontando ile Pep. La pesante sconfitta contro il Tottenham subita in casa è la fotografia del pessimo momento che vive la sponda blu di. Ma il quotidiano tedesco sottolinea come già prima del fischio d’inizio, c’erano alcune avvisaglie:“Prima del calcio d’inizio (trae Tottenham, ndr), Rodri mostrava il Pallone d’Oro al pubblico dell’Etihad, uno spettacolo così pomposamente messo in scena da far credere di essere andato per sbaglio non a una partita di calcio ma a un incontro di boxe dei pesi massimi”. Mentre Rodri lasciava il campo, “Haaland sembrava fargli capire che avrebbe dovuto indossare una maglia e tornare a centrocampo. Una battuta tra colleghi, che però esprime quanto la perdita di Rodri abbia inciso per settimane sulla squadra“.