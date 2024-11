Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna, lunedì 25 novembre

, 252024 - Ecco tutti gli eventi in programmasotto le Due Torri. Una ricca agenda per iniziare al meglio l’ultima settimana di. Alle 16.30, al DamsLab, Sonia Bergamasco porta in scena ‘La Duse e noi’. Ritratto plurale di un’artista. Alle 17, l’Accademia delle Belle Arti ospita Lorenzo Mattotti che presenta la ripubblicazione del suo libro Fuochi. Alle 18.30, ritrovo della manifestazione di Non una di meno, in occasione della Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne, in piazza VIII Agosto. La manifestazione percorrerà via Irnerio e via Indipendenza per arrivare in piazza del Nettuno Alle 20.30, al Dehon è in programma l’evento Noi sole mai di Sport for Women, nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.