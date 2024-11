Dilei.it - Chi era Carmine, il fratello di Pino Daniele morto per complicanze dopo un intervento

Leggi su Dilei.it

Se n’è andato, conosciuto come ‘O Giò, a 66 anni. La sua vita si è conclusa a Bari,seguite a un trapianto di cuore. Ilmaggiore dinon era solo un nome legato alla famiglia del celebre cantautore napoletano: era una figura che aveva ispirato uno dei brani più profondi e intimi dell’artista, I Got the Blues. Un pezzo che oggi suona come un addio, tra le righe di un testo che sussurra malinconia e affetto.(in aggiornamento.)