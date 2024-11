Puntomagazine.it - Alla Pietrasanta apre la mostra Impressionisti e la Parigi fin de siècle

Il curatore Vittorio Sgarbi: “Bisogna vedere questa esposizione per capire il percorso che hanno fatto i pittori per diventare gli impressionisti” “Impressionisti e lafin deè una mostra di studio e di ricerca, che serve a capire cosa c’è dietro l’Impressionismo, senza effetti speciali e grandi capolavori che vengono dai musei francesi e che sono, evidentemente, il riferimento inevitabile per chiunque voglia conoscere l’Impressionismo“. Vittorio Sgarbi, curatore dell’esposizione che aprirà al pubblico domani, sabato 23, a NapoliBasilica di Santa Maria Maggiore, ha così definito l’esposizione, aggiungendo: “Ma è anche una mostra molto severa, rispetto a quello che c’è dietro, quindi, sarà utile venire a vederla per capire il percorso che hanno fatto i pittori per diventare gli impressionisti che vediamo ae, quindi, è una mostra di avviocelebrazione degli Impressionisti“.