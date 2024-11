Anteprima24.it - Volontari in piazza per il cane Blanco: il randagio ustionato con olio bollente

Tempo di lettura: 2 minuti“Giustizia per”, “Ti amiamo”, “Scusa”: sono soltanto alcune delle frasi scritte su decine di cartelli esposti a Sala Consilina, nel Salernitano, nel corso della manifestazione svoltasi inUmberto I in segno di protesta per la violenza subita dal. La piccola bestiola, una decina di giorni fa, è rimasta ustionata dopo che qualcuno gli ha buttato addosso dell’.Ilda tempo stazionava nei pressi del locale Terminal Bus conquistando l’affetto dei viaggiatori. Poi è scomparso per alcuni giorni, ma quando è ritornato al Terminal bus era in fin di vita con il corpo quasi totalmentesi trova attualmente ricoverato presso una clinica veterinaria del posto dopo essere stato soccorso daidella locale sezione dell’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali).