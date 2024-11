Gaeta.it - Sciopero Nazionale del Settore Autostradale: Cgil e Uil Mobilitano i Lavoratori il 29 Novembre

Autostrade Alto Adriatico comunica che il 29si svolgerà unogeneraleindetto dae Uil. Anche le organizzazioni di categoria come Filte Uil Trasporti parteciperanno attivamente a questa mobilitazione. Il, per tutta la durata dello, subirà delle interruzioni operative, ma vengono garantiti i servizi essenziali per la sicurezza e la viabilità.Dettagli delloLogenerale riguarderà l'intero compartoe avrà inizio a mezzanotte del 29, proseguendo fino a mezzanotte del giorno successivo. Questa mobilitazione è stata convocata per esprimere preoccupazioni sui temi riguardanti le condizioni di lavoro e per richiedere miglioramenti nei contratti di lavoro. L'invito a scioperare è stato accolto da un'ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali, sottolineando l'importanza di questa protesta a livello