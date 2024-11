Chi ha vinto Coppa Davis-BJK Cup lo stesso anno | tutte le doppiette

Leggi su Sportface.it

L'Italia del tennis per i prossimi 12 mesi è sul tetto del mondo sia a livello maschile che femminile. A pochi giorni dal trionfo in Billie Jean King Cup, anche gli Azzurri di Filippo Volandri riescono a ripetere il successo dello scorsoe conquistano l'edizione 2024 della. Un traguardo da superpotenza dello sport in questione, come l'Italia ha dimostrato di essere negli ultimi anni e ancor di più durante quest'annata tra titoli dello Slam, medaglie olimpiche e altri risultati di clamoroso prestigio. Una doppietta storica, riuscita prima solamente a Stati Uniti, Australia, Repubblica Ceca e Russia. Solo queste ultime due l'hfatto in questo secolo, rispettivamente nel 2012 e nel 2021. Ora si aggiunge la Nazionale azzurra, che torna a Malaga dopo aver fatto en plein.-BILLIE JEAN KING CUPUSA (7 volte: 1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990)Australia (3 volte: 1964, 1965, 1973)ITALIA (2024), Repubblica Ceca (2012), Russia (2021)